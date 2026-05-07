Non procede benissimo l'avventura di Kylian Mbappé al Real Madrid. Il fuoriclasse francese, arrivato a vestire la maglia dei Blancos due stagioni fa, sta per chiudere la seconda stagione consecutiva senza trofei per il club spagnolo. Risultati molto deludenti, che non si vedevano da tempo in casa degli spagnoli. Anche se Mbappé non ha mai deluso in campo (anzi, i suoi numeri mostruosi raccontano 85 gol in 100 presenze), tanti atteggiamenti non vanno giù ai tifosi.

Real Madrid, la petizione contro Mbappé

Al momento, l'attaccante è alle prese con un infortunio rimediato a fine aprile. E a far discutere ci sono alcuni giorni di pausa che il giocatore si è concesso in Sardegna, con la sua compagna, giudicati fuori luogo dalla tifoseria in questa fase della stagione. Alcuni sostenitori dei Blancos hanno fatto partire una petizione "Mbappé out", che ha già superato i 30 milioni di firme. Un segnale chiaro del malumore a Madrid.