Daniil Medvedev 'perde la testa' a Vienna. Il tennista russo ha battuto il britannico Cameron Norrie in tre set negli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco, che lo scorso anno è stato vinto da Jannik Sinner, al termine di una partita combattuta in cui non sono mancati momenti di nervosismo. Nel corso del decisivo terzo set infatti, dopo aver subito il break che ha portato Norrie sul momentaneo 2-0, il russo se l'è presa con il cemento di Vienna.

Medvedev crazy mode has been activated https://t.co/gpe9fa5Tn5 — borunja (@borunja) October 29, 2026

Medvedev ha mimato di sferrare un pugno dopo l'altro al campo, con la scena che è andata avanti per alcuni secondi. Un evidente segnale di come il russo non avesse apprezzato il rimbalzo della pallina, giudicata prima colpevole del punto appena perso.