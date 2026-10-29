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Vienna, Medvedev perde il punto e tira pugni al campo - Video

Il tennista russo ha battuto Norrie in tre set negli ottavi dell'Atp 500 austriaco

Daniil Medvedev - Ipa/Fotogramma
Daniil Medvedev - Ipa/Fotogramma
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29 ottobre 2026 | 17.33
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Daniil Medvedev 'perde la testa' a Vienna. Il tennista russo ha battuto il britannico Cameron Norrie in tre set negli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco, che lo scorso anno è stato vinto da Jannik Sinner, al termine di una partita combattuta in cui non sono mancati momenti di nervosismo. Nel corso del decisivo terzo set infatti, dopo aver subito il break che ha portato Norrie sul momentaneo 2-0, il russo se l'è presa con il cemento di Vienna.

Medvedev ha mimato di sferrare un pugno dopo l'altro al campo, con la scena che è andata avanti per alcuni secondi. Un evidente segnale di come il russo non avesse apprezzato il rimbalzo della pallina, giudicata prima colpevole del punto appena perso.

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