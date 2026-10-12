Cristiano Ronaldo è meglio di Messi, parola... di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, reduce dal caso scoppiato in Nazionale con la lite con Jorge Jesus e la successiva 'fuga' dal ritiro, è tornato sul dibattito che ha animato gli ultimi vent'anni, e che è ancora lontano dalla paroal fine. Ronaldo lo ha fatto dopo aver segnato il gol numero 980 con la maglia dell'Al Nassr, avvicinando così quello che è uno degli obiettivi della sua carriera, arrivare a quota 1000 gol.

"Le persone non stanno apprezzando quello che sto facendo ora. Sono più preoccupate di quanti gol mi mancano per arrivare a mille. Non mi piace. Le cose devono succedere naturalmente", ha detto a Cnn Portugal, "che io segni 920, 925 o 930 gol. Sono il migliore di tutti i tempi, punto. Quando si tratta di segnare gol, i numeri parlano da soli".

"Non dirò quindi che devo raggiungere mille gol. Se ci arrivo, sarebbe fantastico. Se qualcuno preferisce Messi, Pelé o Maradona, è una questione di gusto personale. Io lo rispetto. Ma dire che Cristiano Ronaldo non è un giocatore completo è una bugia. Io sono il giocatore più completo tra tutti loro", ha concluso CR7.