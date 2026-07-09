circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, Messi e l'Argentina diventano... un anime - Video

Su X stanno spopolando video fatti con l'intelligenza artificiale che ritraggono i calciatori come cartoni animati

L'Argentina versione anime - X
L'Argentina versione anime - X
09 luglio 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 diventano... un anime su X. Oggi, giovedì 9 luglio, iniziano i quarti di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, ma tifosi e appassionati hanno ancora negli occhi l'epica rimonta dell'Argentina di Lionel Messi, capace di rimontare da 0-2 l'Egitto, vincere 3-2 gli ottavi e passare il turno.

Proprio il match tra Argentina ed Egitto ha ispirato gli utenti di X, che grazie all'intelligenza artificiale hanno reinventato la partita in chiave anime. Messi e compagni diventano così dei personaggi dei cartoni, con il doppiaggio giapponese che aiuta a rendere tutto più epico.

Persino i tiri assumono un nome, proprio come capita in Dragon Ball o One Piece, e così il gol di Ibrahim diventa "colpo di testa del Faraone", mentre la rete di Messi assume il nome di "tiro della Pampa". Alla fine le lacrime di Messi e il "sogno che continua".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali argentina mondiali argentina messi mondiali anime argentina anime
Vedi anche
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza