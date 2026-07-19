circle x black
Cerca nel sito
 

Messi, delusione Mondiale: perde Coppa e Mbappé lo supera in due primati

Il numero 10 dell'Argentina è stato battuto dalla Spagna nella finale della rassegna iridata

Lionel Messi - Afp
Lionel Messi - Afp
20 luglio 2026 | 00.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Delusione Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi la Spagna ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, mettendo fine al sogno dell'Albiceleste, che voleva conquistare la seconda Coppa del Mondo consecutiva dopo il successo in Qatar nel 2022, in quella che, con ogni probabilità, è stato l'ultimo Mondiale giocato da Messi.

Messi non ha perso però soltanto il titolo Mondiale. Oltre alla candidatura per il nono Pallone d'Oro della carriera, a cui sarebbe stato iscritto di diritto in caso di successo nella finale di New York, Messi ha visto svanire anche il titolo di capocannoniere e il primato nella classifica marcatori all time dei Mondiali.

Grazie alla doppietta firmata nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra, Mbappé ha infatti superato Messi nella classifica marcatori dei Mondiali 2026, arrivando a 10 gol contro gli 8 firmati dal 39enne argentino. Il fuoriclasse del Real Madrid è arrivato a 21 gol complessivi in Coppa del Mondo, con 'sole' tre rassegne iridate giocate, mentre la Pulce è ferma a 20.

Messi si prende però un primato poco invidiabile. Lionel diventa il primo giocatore della storia a perdere due finali in carriera, a fronte di tre giocate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
messi mondiali messi mondiali finale mondiali
Vedi anche
Salvatore Borsellino attacca Meloni: "Governo ha tolto armi anti-mafia lasciate da Paolo e Falcone" - Video
Caso Roggero, Conte: "Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa" - Video
Un orso tra le giostre della festa di Villa Scontrone nell'Aquilano - Video
Concerto d'alta quota al sorgere del sole sulle note di Morricone, Piazzolla e Rota - Video
Legge elettorale, Tajani: "Preferenze? Vedremo, ma cosa più importante è riforma" - Video
Caso Roggero, Tajani: "In maggioranza tutti d'accordo su grazia ma decide Mattarella" - Video
Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto - Video
Fiamme in un'imbarcazione a Tor San Lorenzo, il salvataggio in elicottero - Video
Caso Roggero, il legale del gioielliere: "Fiduciosi per grazia, ma tempi non sono brevi" - Video
News to go
Bonus centri estivi e rimborso alle famiglie, come funziona
Tragedie in acqua, Musumeci: "Dopo l'estate legge per evitarle" - Video
News to go
Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza