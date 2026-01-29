Mezzaroma: "Rapporto Sport 2025 fotografa Paese che lo riscopre come motore salute"

Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico
"I numeri del Rapporto Sport 2025 sono la fotografia di un Paese che sta riscoprendo nello sport un motore di salute, inclusione e socialità. Il milione di italiani che in un anno ha abbandonato il divano evidenzia una realtà che sta cambiando in profondità. Lo sport è infatti sempre più percepito come un investimento personale e collettivo sul benessere e sulla qualità della vita. Lo dicono i 38milioni di italiani che hanno scelto uno stile di vita attivo e che rappresentano una domanda alla quale serve saper adeguare l’offerta". Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico. "È per questo che Sport e Salute opera su tutto il territorio per dare opportunità immediate a questa voglia di sport, intervenendo per rendere l’attività fisica sempre più accessibile e supportando le istituzioni e gli organismi sportivi, anche attraverso strumenti come il Rapporto Sport e le Schede Regionali che diventano bussole per gli investimenti e per lo sviluppo di un settore che capace di trasformare l’Italia in un Paese più sano e più attivo", ha aggiunto Mezzaroma.