circle x black
Cerca nel sito
 

Mezzaroma: "Rapporto Sport 2025 fotografa Paese che lo riscopre come motore salute"

Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico

Marco Mezzaroma
Marco Mezzaroma
29 gennaio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I numeri del Rapporto Sport 2025 sono la fotografia di un Paese che sta riscoprendo nello sport un motore di salute, inclusione e socialità. Il milione di italiani che in un anno ha abbandonato il divano evidenzia una realtà che sta cambiando in profondità. Lo sport è infatti sempre più percepito come un investimento personale e collettivo sul benessere e sulla qualità della vita. Lo dicono i 38milioni di italiani che hanno scelto uno stile di vita attivo e che rappresentano una domanda alla quale serve saper adeguare l’offerta". Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico. "È per questo che Sport e Salute opera su tutto il territorio per dare opportunità immediate a questa voglia di sport, intervenendo per rendere l’attività fisica sempre più accessibile e supportando le istituzioni e gli organismi sportivi, anche attraverso strumenti come il Rapporto Sport e le Schede Regionali che diventano bussole per gli investimenti e per lo sviluppo di un settore che capace di trasformare l’Italia in un Paese più sano e più attivo", ha aggiunto Mezzaroma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sport salute inclusione socialità
Vedi anche
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza