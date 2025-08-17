circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Bari, Leao gol e infortunio: match dura 17 minuti

Il portoghese si fa male al polpaccio, a rischio prima giornata di Serie A?

Leao - (Fotogramma)
Leao - (Fotogramma)
17 agosto 2025 | 22.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gol e infortunio per Rafa Leao nel match di Coppa Italia che il Milan gioca contro il Bari oggi 17 agosto 2025. Il portoghese va a segno al 13', con un colpo di testa ravvicinato su cross proveniente dalla destra. Il numero 10 rossonero sblocca il risultato ma poco dopo deve uscire dal campo per un problema muscolare al polpaccio destro. Leao esce e al 17' lascia il posto a Gimenez, che diventa punto di riferimento nell'attacco della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Per Leao, rischio stop: in dubbio la sua presenza sabato 23 agosto nella prima giornata di campionato, con il Milan in campo contro la Cremonese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leao infortunio leao milan bari come sta leao leao news infortunio
Vedi anche
Pippo Baudo, Giucas Casella: "Mi ha insegnato a essere sempre vero" - Video
"Grazie Pippo", l'omaggio della Rai a Baudo - Video
Catturato il latitante Tommaso Morra: tentò di assaltare caveau Mondialpol di Calcinato - Video
Ischia, sparatoria in strada a Forio: il luogo della tragedia - Video
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza