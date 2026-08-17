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Milan, colpo a sorpresa: in attacco arriva Diego Moreira

L'esterno dello Strasburgo si trasferisce in Serie A per circa 50 milioni

Diego Moreira - Ipa/Fotogramma
Diego Moreira - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Colpo a sorpresa del Milan. Oggi, lunedì 17 agosto, i rossoneri, secondo le ultime news di calciomercato, hanno acquistato Diego Moreira, attaccante dello Strasburgo e impegnato con il Belgio negli ultimi Mondiali, per una cifra complessiva che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro. L'esterno offensivo belga va quindi a rinforzare l'attacco a disposizione di Ruben Amorim, reduce dalla bella vittoria in amichevole per 4-2 contro il Manchester United, che già ha accolto Goncalo Ramos dal Psg.

Secondo quanto riportato da SkySport, il Milan ha raggiunto l'accordo con il club francese con una formula che prevede 35 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno 10 di bonus con il 10% sulla futura rivendita del giocatore in favore dello Strasburgo. Ma chi è Moreira?

Chi è Diego Moreira

Diego Moreira è un attaccante esterno belga di 22 anni, classe 2004, e figlio d'arte. Il padre è stato infatti l'ex calciatore dello Standard Liegi e nazionale della Guinea-Bissau Almami Moreira. Si tratta di un calciatore eclettico e molto versatile, estremamente abile nel dribbling e che nell'ultima Ligue 1 ha collezionato 5 gol e 9 assist in 42 presenze stagionali.

Cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi, si è trasferito al Benfica, dove dopo qualche anno nel vivaio ha esordito in prima squadra fino a farsi notare dal Chelsea. I Blues lo hanno portato in Premier League per poi mandarlo in prestito al Lione e cederlo poi allo Strasburgo, con cui condivide la stessa proprietà, per circa 8,5 milioni nel 2024.

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