Shock a Milano. A poche ore dal fischio d'inizio di Milan-Ferencvaros, partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League, i tifosi ungheresi si sono riuniti in piazza Duomo e hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Difendiamo l'Europa", esibendosi poi in saluti fascisti ed esponendo stendardi contro la comunità Lgbtqia+.

🇭🇺 Ferencváros in Milan this afternoon ahead of their match against AC Milan tonight. https://t.co/hnGxXPJ30V — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 5, 2026

I video della dimostrazione politica degli ultras, vestiti di nero e con alcune magliette raffiguranti il volto di Mussolini, sono diventati rapidamente virali, mentre davanti al Duomo sono stati accesi decine di fumogeni.