Santiago Gimenez, ai playoff di Champions League, potrebbe affrontare il suo passato, oppure quello che poteva essere il suo futuro. Il sorteggio di Nyon ha infatti regalato al Milan la sfida al Feyenoord, proprio nei giorni i cui sta entrando nel vivo la trattativa per l'attaccante messicano, primo obiettivo rossonero per il reparto avanzato.

Champions e mercato

Il Milan nelle ultime ore si è avvicinato alla richiesta del Feyenoord, che per liberare il suo centravanti chiedeva 45 milioni, alzando la propria offerta fino a sfiorare i 40 milioni. La probabile uscita di Alvaro Morata, che sembra destinato al Galatasaray dopo la lite con Conceicao, potrebbe agevolare l'operazione, mentre il futuro confronto in Champions League con gli olandesi potrebbe rivelarsi un boomerang sul mercato.

La prospettiva di ritrovarsi davanti il proprio bomber da avversario infatti, potrebbe indurre il Feyenoord a spingere per rimandare l'affare a giugno. La volontà di Gimenez però potrebbe rivelarsi fondamentale: il messicano ha scelto il Milan e ha intenzione di trasferirsi al più presto in Italia.

Le resistenze olandesi quindi sembrano comunque destinate a cedere. Probabile quindi che l'11/12 febbraio, quando si giocherà la gara d'andata dei playoff, Santiago possa giocare ancora una volta con il Feyenoord, ma questa volta da avversario.

Chi è Santiago Gimenez

Santiago Gimenez è un attaccante messicano di 23 anni, classe 2001, molto fisico ma veloce in ripartenza e che, soprattutto, in Olanda ha mostrato uno spiccato fiuto del gol. Gimenez ha iniziato in patria nel Cruz Azul, da cui il Feyenoord l'ha prelevato per circa 6 milioni di euro nel 2022. Alla sua prima stagione in Eredivisie sigla 23 gol in stagione, attirando su di sé le attenzioni dei maggiori club europei.

La stagione successiva Gimenez si ripete, con 26 reti in 41 presenze stagionali. Fin qui invece ha siglato già 15 reti in appena 18 presenze, di cui 4 in Champions League. Santiago, insomma, si sente pronto per il salto di qualità e il Milan si prepara ad accoglierlo. Feyenoord permettendo.