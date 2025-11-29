circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoneri a caccia del primo posto in classifica

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri
29 novembre 2025 | 06.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan ospita la Lazio oggi, sabato 29 novembre, nell'anticipo serale alle 20.45 - in diretta tv e streaming - della tredicesima giornata della Serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria nel derby contro l'Inter, con un successo salirebbero provvisoriamente al primo posto in classifica a quota 28. La Lazio, che ha 18 punti, cerca un risultato positivo per avvicinare ulteriormente la zona europea della graduatoria. I rossoneri allenati da Allegri devono rinunciare a Pulisic, elemento chiave per il Milan.

Le probabili formazioni:

MILAN - (3-5-2) - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

LAZIO - (4-2-3-1) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Milan-Lazio in tv e streaming

La sfida Milan-Lazio, con calcio d'inizio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta tv da Dazn e da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Il match sarà visibile in streaming sull'app di Dazn, su Sky Go e su Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan lazio oggi milan news lazio news
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza