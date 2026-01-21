circle x black
Milano-Cortina, Casasco (Fmsi): "Lavoro di squadra di Governo e Coni fondamentale"

Milano-Cortina, Casasco (Fmsi):
21 gennaio 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È molto importante sottolineare come siamo arrivati a questa eccellenza dell’accreditamento olimpico di questo laboratorio. Ringrazio il Governo ed in particolare il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani per aver spinto al fine di inserire all’interno della manovra di bilancio i fondi necessari a rendere tutto fattibile. Abodi è stato il realizzatore vero di quest’opera, senza risparmiarsi sotto il profilo dell’impegno profuso anche fuori dai canonici orari di lavoro, assieme al Presidente Mezzaroma ed alla squadra di Sport e Salute”. Così il Presidente di Fmsi Maurizio Casasco, presiedendo oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’accreditamento olimpico del nuovo Laboratorio Antidoping, presso il sito in via delle Rupicole.

A proposito delle Olimpiadi invernali del prossimo marzo “oltre i momenti di difficoltà che abbiamo vissuto, abbiamo sempre avuto la collaborazione ed il supporto del Coni, conseguendo un risultato importante per tutto lo sport italiano. Non dimentico infine il Ministro Schillaci che non è presente in quanto inviato a Davos. Faccio infine i migliori auguri alla delegazione italiana in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina prossime all’inaugurazione”, ha concluso il Presidente Casasco.

Olimpiadi invernali Laboratorio Antidoping Milano Cortina 2026
