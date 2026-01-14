circle x black
Cerca nel sito
 

Million Dollar 1 Point Slam, ecco il tabellone: dove vedere i 'match' di Sinner

L'organizzazione del torneo ha reso noto il programma del torneo

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
14 gennaio 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Million Dollar 1 Point Slam accende la settimana pre-Australian Open. Oggi, mercoledì 14 gennaio, l'organizzazione del torneo ha reso noto il calendario e il tabellone del ricchissimo torneo, che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani. In campo, come noto, ci saranno anche campioni come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Million Dollar 1 Point Slam, il tabellone

Ecco il tabellone del Million Dollar 1 Point Slam e i match di Jannik Sinner oggi, mercoledì 14 gennaio:

Million Dollar 1 Point Slam, dove vederlo

Il Million Dollar 1 Point Slam si può seguire in diretta televisiva su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport, oltre che su Dazn, visibile tramite smart tv. In streaming si potrà invece seguire sulla piattaforma web e sull'app di Dazn, su Tim Vision e Prime Video Channels, oltre che, in diretta gratuita, sul canale YouTube di Eurosport Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Million Dollar 1 Point Slam Sinner Million Dollar Slam Million Dollar 1 Point Slam tabellone
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza