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Mondiali 2026: quote, in Argentina-Algeria Messi batterà il figlio d'arte Zidane

Lionel Messi - (Fotogramma-Ipa)
Lionel Messi - (Fotogramma-Ipa)
16 giugno 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il conto alla rovescia per la prima al Mondiale 2026 di Lionel Messi è quasi terminato. Questa notte, a Kansas City, l'Argentina, campione del mondo uscente, affronterà l'Algeria – che ritorna a competere in una Fifa World Cup dopo 12 anni di assenza – nella prima gara del Gruppo J. Ma accanto alla stella più attesa del torneo, c'è un altro nome che sta catturando l'attenzione di tifose e tifosi: è quello di Luca Zidane.

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Il portiere della nazionale algerina, figlio della leggenda Zinedine Zidane è tra i volti più affascinanti di questa World Cup non soltanto per il peso del cognome che porta, ma anche per il crescente seguito che sta raccogliendo fuori dal campo. Il suo fascino mediterraneo ha contribuito, infatti, a incoronarlo come uno dei “sex symbol” più discussi del torneo. Tra eventi ufficiali, photobooth e contenuti social legati ai protagonisti del Mondiale, Zidane è ormai stabilmente tra i profili più fotografati e seguiti di questa edizione, con un’immagine che unisce sport, lifestyle e notorietà globale.

Per Luca, però, il momento dei riflettori coincide anche con una delle prove più difficili della sua carriera, tentare “l’impresa impossibile” contro l’Argentina di Messi: secondo gli esperti Sisal, le Volpi del Deserto hanno infatti poche chance di trionfare contro l’Albiceleste, la cui vittoria è offerta a 1,42. Il successo della squadra di Zidane oggi invece è dato a 8,50. Serviranno, quindi, tutte le abilità del portiere più sexy del Mondiale 2026 per tener testa ai campioni in carica: il fascino e il talento di Luca saranno sufficienti?

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Mondiali 2026 Messi Algeria Kansas City
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