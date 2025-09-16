circle x black
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Furlani a Diaz, gli italiani in gara e dove vederli

A Tokyo, occhi puntati sulla finale del salto in lungo

Mattia Furlani - Fotogramma/IPA
Mattia Furlani - Fotogramma/IPA
17 settembre 2025 | 00.03
Redazione Adnkronos
Mercoledì da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 17 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati soprattutto su Mattia Furlani, impegnato nella finale del salto in lungo, ma anche sulla stella del salto triplo Andy Diaz, impegnato nelle qualificazioni insieme ad Andrea Della Valle. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming .

Mondiali atletica oggi, gli italiani in gara

Ecco gli italiani in gara ai Mondiali di atletica oggi, mercoledì 17 settembre:

12:05 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

12:30 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

13:10 Salto con l’asta (femminile), finale: Roberta Bruni

13:15 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu

13:49 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani

14:03 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

15:20 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva

Mondiali atletica, dove vedere italiani

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

