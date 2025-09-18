circle x black
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Diaz a Gerevini, gli italiani in gara e dove vederli

Occhi puntati sullla finale del salto triplo, ma anche sulle prove di eptathlon

Andy Diaz - Fotogramma/IPA
19 settembre 2025 | 00.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Venerdì da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 19 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati soprattutto sulla stella azzurra Andy Diaz, in finale del salto triplo insieme ad Andrea Dellavalle. Il fuoriclasse azzurro, campione del mondo indoor e primatista stagionale, arriva al grande appuntamento con ambizioni importanti. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming .

Mondiali atletica oggi, gli italiani in gara

Ecco il programma di oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali di atletica:

10:33 Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini

11:20 Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

13:30 Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

13:43 800 metri (femminile), semifinali: eventuali Elena Bellò, Eloisa Coiro

13:50 Salto triplo (maschile), finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

14:38 Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini

Mondiali atletica, dove vedere italiani

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

