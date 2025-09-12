circle x black
Mondiali di atletica al via domani: programma prima giornata e italiani in gara

Da Fabbri a Jacobs e Battocletti, tocca subito ai big azzurri

Marcell Jacobs - Fotogramma/IPA
12 settembre 2025 | 18.46
Redazione Adnkronos
Mondiali di atletica 2025 al via. Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, inizia la rassegna iridata a Tokyo con tante stelle pronte a stupire. Nella prima giornata di gare subito in pista alcuni dei big azzurri: da Marcell Jacobs a Larissa Iapichino, passando per Leonardo Fabbri, Antonella Palmisano e Nadia Battocletti. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in gara.

Mondiali atletica oggi, gli azzurri impegnati

Ecco gli azzurri in gara oggi, sabato 13 settembre, ai Mondiali di atletica:

ore 1 35 km di marcia (maschile): Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni

ore 1 35 km di marcia (femminile): Nicole Colombi, Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano

ore 2 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Daisy Osakue

3.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

4.55 4×400 (mista), batterie: Italia (formazione da definire)

11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Ala Zoghlami

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino

11.55 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Simone Bertelli, Matteo Oliveri

12.50 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni

13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs

14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Elisa Palmero

15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire)

Mondiali atletica oggi, dove vedere italiani in gara

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

