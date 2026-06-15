Festa grande a Tokyo per il pareggio del Giappone nella prima partita dei Mondiali contro l'Olanda nel Gruppo F. I nipponici hanno agguantato il primo punto della loro Coppa del Mondo al minuto 89, grazie al guizzo dell'ex Lazio Kamada e la rete ha fatto festeggiare tutti i tifosi, nelle case e... non solo. Come mostrato da un video che in queste ore sta facendo il giro dei social, per esempio, a Tokyo i tifosi si sono precipitati all'altezza del celebre incrocio Shibuya Crossing per la festa. E tutto è durato giusto 40 secondi. Perché così poco? Semplice, perché il semaforo era... verde.

🇯🇵 The most Japanese celebration ever



After Japan’s 2–2 draw against the Netherlands, fans rushed onto Tokyo’s famous Shibuya Crossing to celebrate.



For exactly 40 seconds.



Why? Because the pedestrian light was green.



As soon as it turned red, everyone stopped celebrating… pic.twitter.com/JJVKd6xYa7 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Non appena è diventato rosso, tutti hanno smesso di festeggiare e sono tornati a passo svelto sui rispettivi marciapiedi. E così, anche nel bel mezzo di una celebrazione spontanea per il calcio, i giapponesi si sono 'rifiutati' di infrangere le regole del traffico.