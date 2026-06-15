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Mondiali, il Giappone pareggia con l'Olanda e a Tokyo si fa festa... al semaforo - Video

I tifosi nipponici si sono lasciati andare al gol di Kamada (ma solo per 40 secondi)

La festa dei tifosi giapponesi all'incrocio Shibuya Crossing - frame X
La festa dei tifosi giapponesi all'incrocio Shibuya Crossing - frame X
15 giugno 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Festa grande a Tokyo per il pareggio del Giappone nella prima partita dei Mondiali contro l'Olanda nel Gruppo F. I nipponici hanno agguantato il primo punto della loro Coppa del Mondo al minuto 89, grazie al guizzo dell'ex Lazio Kamada e la rete ha fatto festeggiare tutti i tifosi, nelle case e... non solo. Come mostrato da un video che in queste ore sta facendo il giro dei social, per esempio, a Tokyo i tifosi si sono precipitati all'altezza del celebre incrocio Shibuya Crossing per la festa. E tutto è durato giusto 40 secondi. Perché così poco? Semplice, perché il semaforo era... verde.

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Non appena è diventato rosso, tutti hanno smesso di festeggiare e sono tornati a passo svelto sui rispettivi marciapiedi. E così, anche nel bel mezzo di una celebrazione spontanea per il calcio, i giapponesi si sono 'rifiutati' di infrangere le regole del traffico.

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