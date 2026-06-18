L’attaccante ha ottenuto il visto per entrare in Canada e sarà a disposizione della sua nazionale per la sfida contro la Germania

Si chiude bene (almeno per ora) il caso Wahi ai Mondiali 2026. L’attaccante della Costa d’Avorio ha ottenuto il visto per entrare in Canada e sarà a disposizione della sua nazionale per la sfida contro la Germania sabato 20 giugno, alle 22 ora italiana. Il giocatore del Nizza era stato fermato nei giorni scorsi a causa di accertamenti legati a un’indagine per corruzione e frode. Una situazione delicata e che aveva fatto discutere molto in Francia, mettendo in dubbio la sua presenza al prossimo impegno della nazionale ivoriana.

A sbloccare la vicenda è stato un documento inviato dalla Procura di Marsiglia alle autorità canadesi, che hanno autorizzato l’ingresso del calciatore nel Paese: Wahi potrà così raggiungere (di nuovo) i compagni di squadra e scendere in campo anche nella seconda gara del girone, nonostante l'accaduto.

Mondiali, il caso Wahi

Ma cos'è successo a Wahi? L'attaccante è regolarmente partito per i Mondiali con la sua nazionale e ha già giocato titolare nella vittoria per 1-0 della Costa d'Avorio contro l'Ecuador, domenica a Philadelphia (QUI L'ARTICOLO). Nella ripresa è andato anche vicino al gol colpendo la traversa. Poi, come rivelato dal New York Times, è finito al centro di un'inchiesta per l'ammonizione rimediata il 17 maggio contro il Metz, al minuto 35 di una partita di Ligue 1, su cui è stato notato un flusso anomalo di scommesse.