Anche la leggenda dell'atletica nel Principato per godersi il Masters 1000
Jannik Sinner fa il suo debutto nel Masters 1000 di Montecarlo, nella sfida del secondo turno contro il francese Ugo Humbert. Oggi, martedì 7 aprile, il fuoriclasse azzurro è impegnato nel suo match d'esordio nel torneo del Principato e ad assistere al confronto c'è anche un tifoso particolare. A sostenere Jannik, in tribuna sul Court Ranier III, c'è la leggenda della velocità Usain Bolt.
Aura 🇯🇲— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2026
An honour to have sports icon @usainbolt in Monte-Carlo! pic.twitter.com/XOXgSsfRqh
La leggenda dell'atletica, otto ori ai Giochi Olimpici tra Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016 (100 metri, 200 metri e staffetta 4x100) è già da qualche giorno nel Principato di Monaco. In mattinata era arrivato per assistere anche alla prima sfida sul Centrale, quella tra Berrettini e Bautista Agut (terminata dopo pochi minuti a causa del ritiro dello spagnolo) . Qualche giorno fa, Bolt aveva assistito anche al big match di Ligue 1 tra Monaco e Marsiglia.