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Atp Montreal, in campo 4 italiani: Cobolli, Darderi, Sonego e Bellucci

Decolla il torneo canadese dopo l'avvio complicato dal maltempo

Flavio Cobolli
Flavio Cobolli
04 agosto 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci in campo da oggi nell'Atp Masters 1000 di Montreal. Sul cemento canadese, senza Jannik Sinner, prova a decollare il torneo condizionato dal maltempo nelle fasi iniziali. Il programma prevede - in diretta tv e streaming - match del primo e secondo turno con la presenza di 4 italiani.

Il primo a scendere in campo, alle 17 italiane, sarà Mattia Bellucci, opposto all'argentino Sebastian Baez sul campo numero 2. Sul campo numero 5, dove si comincia a giocare alle 17, Lorenzo Sonego sarà impegnato nel terzo match - presumibilmente nella tarda serata italiana - contro l'olandese Tallon Griekspoor. Sarà notte fonda quando Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, sfiderà al secondo turno il tedesco Yannick Hanfmann: il match è il secondo (e ultimo) nel programma serale sul Rogers Court, dopo il derby australiano tra Alex De Minaur e James Duckworth, che iniziano a giocare quando in Italia è mezzanotte. Infine, Luciano Darderi. Il numero 19 del tabellone chiude il programma serale sul Centrale affrontando la wild card canadese Gabriel Diallo non prima delle 3 del mattino italiane.

Il Masters 1000 di Montreal in tv e streaming

La giornata odierna sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in streaming su Now: diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena dalle 17, diretta su Sky Sport 1 dalle 17 alle 19.30 e dalle 22.30. Per gli abbonati NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da Atp e Wta.

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atp montreal masters montreal
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