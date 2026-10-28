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Serie A, oggi Monza-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I brianzoli ospitano gli azzurri nella nona giornata di campionato

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
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28 ottobre 2026 | 07.03
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, gli azzurri sfidano il Monza - in diretta tv e streaming - in trasferta nella nona giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio show contro la Roma per 3-3 al Maradona, mentre quella di Juric ha perso contro il Torino in trasferta per 3-2.

Monza-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Monza e Napoli è in programma oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

Monza-Napoli, dove vederla in tv

Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

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