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Napoli, tegola Lobotka: problema alla caviglia sinistra, lo slovacco esce in barella

Il centrocampista azzurro si fa male in seguito a un contrasto involontario con Mangas. Mani sul volto e cambio obbligato al 16’: al suo posto entra Gilmour.

Lobotka - Ipa
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28 ottobre 2026 | 21.54
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli perde Stanislav Lobotka dopo appena 16 minuti di gioco del match in trasferta con il Monza e valido per la nona giornata di Serie A. Il centrocampista slovacco è costretto ad abbandonare il campo in barella a causa di un problema alla caviglia sinistra, infortunata durante un contrasto fortuito con Mangas.

Nel corso dell'azione, il giocatore è caduto involontariamente sullo slovacco, provocando l'infortunio. Immediato l'intervento dello staff medico azzurro, entrato in campo per prestare le prime cure al centrocampista. Le condizioni di Lobotka sono apparse subito preoccupanti: il giocatore si è portato le mani sul volto, manifestando dolore, e non è riuscito a proseguire la partita. Necessario il cambio al 16’, con Billy Gilmour che ha preso il suo posto in campo.

Un imprevisto pesante per gli azzurri, costretti a rinunciare subito a uno dei punti di riferimento del centrocampo. Saranno gli accertamenti medici a chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero dello slovacco.

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