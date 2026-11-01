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Lutto nell'atletica. Addio a Ciara Mageean, scomparsa a 34 anni l'oro dei 1500 a Roma

"Ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata da tutti i suoi cari", l'annuncio sui social

Ciara Mageean - Ipa
Ciara Mageean - Ipa
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01 novembre 2026 | 12.50
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nel mondo dell'atletica. E' scomparsa a soli 34 anni l'irlandese campionessa europea dei 1500 dell'Olimpico, Ciara Mageean. Aveva vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri agli Europei di Roma 2024. Se ne va una delle migliori specialiste del mezzofondo europeo. "Alle 6.30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata da tutti i suoi cari", è l'annuncio comparso sui profili social dell'atleta, che aveva reso nota la sua malattia nel luglio del 2025 e aveva raccontato la sua nuova vita nel libro "My Greatest Race".

Agli Europei della Capitale, Mageean ha conquistato il maggior successo della propria carriera, completando la collezione di medaglie continentali dopo i bronzi di Amsterdam 2016 e Glasgow 2019, e l'argento di Monaco di Baviera nel 2022. Ha preso parte per quattro volte al Golden Gala Pietro Mennea, sempre nei 1500 metri, nel 2017 a Roma, nel 2021 a Firenze, nel 2022 all'Olimpico e nel 2023 di nuovo a Firenze, chiudendo al quarto posto nella storica gara del record del mondo della keniana Faith Kipyegon. Il suo legame con l'Italia era cominciato già nel 2009 quando si rivelò da giovanissima con la medaglia d'argento ai Mondiali U18 di Bressanone negli 800.

Profondamente colpito dalla notizia, il presidente Fida Stefano Mei, interpretando il sentimento del Consiglio Federale e di tutta l'atletica italiana, porge "le più sentite condoglianze alla famiglia di Ciara Mageean e alla Federazione irlandese di atletica".

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