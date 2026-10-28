È morta la madre di Lionel Scaloni. Oggi, mercoledì 28 ottobre, la Federazione argentina ha diramato un comunicato ufficiale per esprimere condoglianze e vicinanza al proprio commissario tecnico, campione del mondo nel 2022 e finalista nell'ultima edizione dei Mondiali disputati in Stati Uniti, Messico e Canada.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! — 🇦🇷 Selección Argentina (@Argentina) October 28, 2026

"L'intera Asociación del Fútbol Argentino, con il suo Presidente Claudio Tapia alla guida, invia le sue condoglianze al nostro allenatore Lionel Scaloni e a tutta la sua famiglia per la morte di sua madre, Eulalia Marzetti. L'abbraccio fraterno di tutti gli argentini al Gringo e ai suoi cari in questo momento difficile", si legge in un post diramato sui profili ufficiali dell'Argentina. La donna, secondo quanto riportato da Il Clarin, aveva 74 anni e viveva a Pujato, cittadina in provincia di Santa Fe con il marito, Angel 'Chiche' Scaloni e dove è nato l'attuale allenatore dell'Albiceleste.