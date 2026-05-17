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MotoGp, oggi il Gran Premio di Catalogna: orario, griglia di partenza e dove vederlo

Il Motomondiale torna in pista con il Gp di Barcellona

Acosta - IPA
Acosta - IPA
17 maggio 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista in Catalogna. Oggi, domenica 17 maggio, il Motomondiale riparte con il Gran Premio di Barcellona - in diretta tv e streaming - sul circuito di Montmelò. Il pole position ci sarà lo spagnolo Pedro Acosta e si riparte dal successo di Alex Marquez nella gara sprint. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Catalogna.

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Gp Barcellona, orario e griglia partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Barcellona, al via oggi alle 14:

1. Pedro Acosta (KTM)

2. Franco Morbidelli (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Johann Zarco (Honda)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Brad Binder (KTM)

9. Jorge Martin (Aprilia)

10. Joan Mir (Honda)

11. Jack Miller (Yamaha)

12. Marco Bezzecchi (Aprilia)

13. Francesco Bagnaia (Ducati)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Fermin Aldeguer (Ducati)

16. Luca Marini (Honda)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Ai Ogura (Aprilia)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Diogo Moreira (Honda)

21. Augusto Fernandez (Yamaha)

22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Gp Barcellona, dove vederlo

Gli appuntamenti del Gran Premio di Catalogna di MotoGp saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport. Il Gran Premio sarà visibile in streaming su Sky Go e NOW.

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MotoGp Gp Barcellona Gp Catalogna dove vedere Gp Barcellona Motomondiale
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