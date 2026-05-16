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Motogp, Alex Marquez vince gara sprint a Barcellona. Sul podio Acosta e Di Giannantonio

Bezzecchi resta leader della classifica piloti

Marquez, Acosta e Di Giannantonio - IPA
Marquez, Acosta e Di Giannantonio - IPA
16 maggio 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alex Marquez vince la gara sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio. Lo spagnolo della Ducati-Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Giannantonio, terzo.

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Bezzecchi ha incontrato difficoltà, concludendo la gara in nona posizione, ma ha aumentato il suo vantaggio complessivo nella classifica piloti (di due punti) sul primo inseguitore, Jorge Martin, caduto al terzo giro.

Gp Barcellona, ordine arrivo gara sprint

Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint:

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Pedro Acosta (KTM)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Johann Zarco (Honda)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Franco Morbidelli (Ducati)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

10. Enea Bastianini (KTM)

11. Luca Marini (Honda)

12. Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Augusto Fernandez (Yamaha)

Rit. Maverick Vinales (KTM)

Rit. Jorge Martin (Aprilia)

Rit. Brad Binder (KTM)

Rit. Joan Mir (Honda)

MotoGp, classifica piloti

Ecco la classifica piloti aggiornata:

1) Marco Bezzecchi 129 punti

2) Jorge Martin 127 punti

3) Pedro Acosta 91 punti

4) Fabio Di Giannantonio 91

5) Ai Ogura 69

6) Raul Fernandez 68

7) Alex Marquez 67

8) Marc Marquez 57

9) Pecco Bagnaia 47

10) Enea Bastianini 39

11) Johann Zarco 34

12) Luca Marini 33

13) Franco Morbidelli 30

14) Brad Binder 28

15) Fermin Aldeguer 27

16) Fabio Quartararo 26

17) Diogo Moreira 10

18) Joan Mir 8

19) Alex Rins 7

20) Toprak Razgatlioglu 4

21) Jack Miller 1

22) Maverick Vinales 0

23) Jonas Folger 0

24) Augusto Fernandez 0

25) Michele Pirro 0

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MotoGp Gp Barcellona classifica piloti MotoGp ordine arrivo sprint Barcellona
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