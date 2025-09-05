circle x black
MotoGp, si corre a Barcellona: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Catalogna

Si riparte dal dominio di Marc Marquez, sempre più vicino al nono titolo mondiale in carriera

Marc Marquez - Afp
05 settembre 2025 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la MotoGp con il Gran Premio di Barcellona. Da oggi, venerdì 5 settembre, a domenica 7 settembre, il Motomondiale corre in Catalogna sul circuito del Montmelò. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, sempre più vicino al nono titolo in carriera. Dalle prove libere alla gara di domenica, ecco orari, programma e dove vedere le varie sessioni in tv e streaming.

MotoGp, programma Gp Barcellona

Ecco il programma del weekend di MotoGp a Barcellona:

Venerdì 5 settembre

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 6 settembre

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Domenica 7 settembre

Ore 9.35: MotoGP - Warm Up

Ore 14: MotoGP - gara

MotoGp Barcellona, dove vedere gara

Il Gp di Barcellona, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 sul circuito del Montmelò, verrà trasmesso su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 disponibile in diretta e in chiaro le qualifiche e la gara sprint. Sempre al tasto 8 del telecomando, domenica alle 21:30 la gara in differita.

