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MotoGP, Bezzecchi contro Martín: l’Aprilia prova a dominare il Mugello

Bagnaia, vincente a 12 su Sisal.it, sogna di calare il poker sulla Ducati

Marco Bezzecchi - (Ipa)
Marco Bezzecchi - (Ipa)
28 maggio 2026 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

– Il Motomondiale 2026 fa tappa al Mugello dove, nel weekend di fine maggio, va in scena il Gran Premio d’Italia, settima prova iridata dell’anno. La MotoGP si presenta al via con la coppia dell’Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martín, pronta a darsi battaglia anche sui tornanti toscani. Nessuno dei due piloti di Noale ha un grande feeling con il Mugello: insieme, in tutte le classi, Bez e Martinator mettono insieme appena una vittoria, nel 2018, centrata dallo spagnolo ma in Moto3. Gli esperti Sisal ritengono Marco Bezzecchi favorito a 2,50 per la gara domenicale mentre il successo nella Sprint si sale a 3,00. I numeri si invertono per Jorge Martín: il campione del mondo 2024, infatti, parte avanti al sabato, 2,50, per inseguire nel Gran Premio lungo, a 3,00.

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Il terzo gradino del podio, tra i favoriti, è appannaggio di Marc Márquez, Ducati, al rientro dopo due gare di stop. Il Cabroncito, sul gradino più alto del podio a 6,00 nella Sprint, vuole recuperare il tempo perduto anche in ottica titolo mondiale: il successo alla domenica si gioca a 7,50.

Il trionfo al Montmeló ha rilanciato le quotazioni di Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, che ora punta dritto a prendersi la vittoria, offerta a 4,00, anche di fronte ai suoi tifosi. Sogna invece un poker storico Pecco Bagnaia, dominatore su queste curve tra il 2022 e il 2024 con la sua Ducati: l’ennesima impresa di Nuvola Rossa pagherebbe 12 volte la posta.

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MotoGP Aprilia Ducati Gran Premio d'Italia Mugello
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