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MotoGp, Bagnaia operato all'avambraccio destro, rientro previsto per il Gp di Silverstone

Il pilota torinese sfrutterà lo stop del campionato per recuperare al meglio in vista della seconda metà del Mondiale

Pecco Bagnaia - Ipa
Pecco Bagnaia - Ipa
15 luglio 2026 | 20.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Francesco Bagnaia si è sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro questo pomeriggio presso il Policlinico di Modena". Lo ha reso noto il team Ducati e il pilota torinese. "L'operazione, eseguita dall'équipe medica guidata dal Professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni".

"Approfittando della pausa estiva del calendario MotoGp, il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà ora il programma di recupero e riabilitazione previsto. Compatibilmente con l'evoluzione post-operatoria, l'obiettivo è quello di rientrare in pista per il British Grand Prix, in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone", spiega la Ducati.

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Motomondiale MotoGP British Grand Prix
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