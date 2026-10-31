MotoGp, domani si corre il Gp di Malesia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

La MotoGp torna in pista a Sepang. Domani mattina alle 8, il motomondiale torna protagonista con il Gran Premio di Malesia - in diretta tv e streaming - con Pedro Acosta che cerca il bis dopo il trionfo nella gara Sprint. Alex Marquez scatterà dalla pole position davanti al fratello Marc che cercherà altri punti pesanti per allungare nella classifica mondiale su Jorge Martin, staccato di 19 punti e assente per i postumi dell'infortunio al braccio patito una settimana fa a Phillip Island.

Gp Malesia, la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gp di Malesia:

1 Alex Marquez (Ducati)

2 Marc Marquez (Ducati)

3 Pedro Acosta (Ktm)

4 Ai Ogura (Aprilia)

5 Marco Bezzecchi (Aprilia)

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7 Enea Bastianini (Ktm)

8 Johann Zarco (Honda)

9 Franco Morbidelli (Ducati)

10 Francesco Bagnaia (Ducati)

11 Joan Mir (Honda)

12 Maverick Vinales (Ktm)

13 Luca Marini (Honda)

14 Diogo Moreira (Honda)

15 Brad Binder (Ktm)

16 Jack Miller (Yamaha)

17 Alex Rins (Yamaha)

18 Fabio Quartararo (Yamaha)

19 Iker Lecuona (Ducati)

20 Augusto Fernandez (Yamaha).

MotoGp, orario e dove vedere Gp Malesia in tv

Il Gran Premio d'Australia di MotoGp è in programma domenica 1 novembre alle 8 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in chiaro andrà in onda su TV8 ma in differita alle ore 10:30. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.