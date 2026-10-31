circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, domani si corre il Gp di Malesia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Il motomondiale torna protagonista a Sepang

Marc Marquez - Ipa
Marc Marquez - Ipa
Segui Adnkronos su Google
31 ottobre 2026 | 17.49
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista a Sepang. Domani mattina alle 8, il motomondiale torna protagonista con il Gran Premio di Malesia - in diretta tv e streaming - con Pedro Acosta che cerca il bis dopo il trionfo nella gara Sprint. Alex Marquez scatterà dalla pole position davanti al fratello Marc che cercherà altri punti pesanti per allungare nella classifica mondiale su Jorge Martin, staccato di 19 punti e assente per i postumi dell'infortunio al braccio patito una settimana fa a Phillip Island.

Gp Malesia, la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gp di Malesia:

1 Alex Marquez (Ducati)

2 Marc Marquez (Ducati)

3 Pedro Acosta (Ktm)

4 Ai Ogura (Aprilia)

5 Marco Bezzecchi (Aprilia)

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7 Enea Bastianini (Ktm)

8 Johann Zarco (Honda)

9 Franco Morbidelli (Ducati)

10 Francesco Bagnaia (Ducati)

11 Joan Mir (Honda)

12 Maverick Vinales (Ktm)

13 Luca Marini (Honda)

14 Diogo Moreira (Honda)

15 Brad Binder (Ktm)

16 Jack Miller (Yamaha)

17 Alex Rins (Yamaha)

18 Fabio Quartararo (Yamaha)

19 Iker Lecuona (Ducati)

20 Augusto Fernandez (Yamaha).

MotoGp, orario e dove vedere Gp Malesia in tv

Il Gran Premio d'Australia di MotoGp è in programma domenica 1 novembre alle 8 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in chiaro andrà in onda su TV8 ma in differita alle ore 10:30. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video
Risparmio: italiani ancora più prudenti, pensione e cure mediche la priorità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza