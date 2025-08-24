circle x black
MotoGp, oggi si corre in Ungheria: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

Il Motomondiale riparte con Marquez in pole position

Marc Marquez - Afp
24 agosto 2025 | 07.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il Motomondiale riparte con il Gp d'Ungheria - in diretta tv e streaming - sul circuito di Balaton Park, una novità del calendario di quest'anno. Con una curiosità: si torna in Ungheria 33 anni dopo l'ultima volta. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, vincitore anche in Austria davanti ad Aldeguer e che partirà dalla pole position, e con l'altra Ducati di Pecco Bagnaia a caccia del riscatto dopo una disastrosa prestazione in qualifica, che lo farà partire dalla 13esima posizione.

Gp Ungheria, la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria:

1) M. Marquez (Q2)

2) M. Bezzecchi (Q2)

3) F. Di Giannantonio (Q2)

4) E. Bastianini (Q2)

5) F. Morbidelli (Q2)

6) F. Quartararo (Q2)

7) P. Acosta (Q2)

8) F. Aldeguer (Q2)

9) L. Marini (Q2)

10) J. Mir (Q2)

11) P. Espargarò (Q2)

12) B. Binder (Q1)

13) F. Bagnaia (Q1)

14) A. Marquez (Q2) (penalizzato di 3 posizioni)

15) R. Fernandez (Q1)

16) J. Martin (Q1)

17) J. Miller (Q1) (penalizzato di 3 posizioni)

18) J. Zarco (Q1)

19) M. Oliveira (Q1)

20) A.Rins (Q1)

21) A. Ogura (Q1)

Gp Ungheria, orario e dove vederlo in tv

Il Gp d'Ungheria è in programma oggi, domenica 24 agosto, alle ore 14. La gara sarà visibile in diretta sui canali SkySport, mentre sarà trasmessa su TV8 in chiaro soltanto in differita (alle ore 17). Il Gp si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW, oltre che, quando previsto, sul sito web di TV8.

