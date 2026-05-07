circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, si corre a Le Mans: programma, orari e dove vedere il Gp di Francia

Si riparte dal successo di Alex Marquez a Jerez

Marco Bezzecchi - Fotogramma/IPA
Marco Bezzecchi - Fotogramma/IPA
07 maggio 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 8 maggio, a domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Le Mans. Il quinto atto del Motomondiale andrà in scena in Francia, dopo la tappa spagnola a Jerez: si riparte dal successo di Alex Marquez in Spagna, con Marco Bezzecchi ancora leader della classifica piloti. Ecco gli orari e dove vedere tutti gli appuntamenti del weekend in tv e streaming.

CTA

Gp Le Mans, programma e orari

Ecco il programma di tutti gli appuntamenti del Gp di Le Mans:

Venerdì 8 maggio

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Sabato 9 maggio

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Domenica 10 maggio

Ore 9.35: MotoGP - Warm Up

Ore 14: MotoGP - gara

MotoGp, dove vedere Gp Le Mans

Tutti gli appuntamenti del Gp di Le Mans saranno visibili su Sky Sport MotoGp Hd (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Tv8 trasmetterà in diretta (in chiaro e gratis) le qualifiche di sabato e la Sprint, mentre il Gp di domenica sarà visibile in differita (ore 17).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MotoGp Gp Francia Gp Francia Le Mans dove vedere Gp Le Mans orari Gp Le Mans
Vedi anche
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza