MotoGP, Marc Márquez, in Qatar, intravede vittoria e Mondiale

Lo scorso 31 maggio, al termine del Gran Premio d’Italia al Mugello, Marc Márquez, Ducati, non era riuscito ancora a vincere una gara nel Motomondiale 2026 di MotoGP e aveva ben 98 lunghezze di svantaggio da Marco Bezzecchi, su Aprilia, che, al contrario, aveva trionfato in 4 delle prime 8 tappe iridate. In questo weekend, dopo poco più di 5 mesi, il Cabroncito può portarsi a casa il Mondiale numero 10 della sua carriera grazie a 7 vittorie, in 12 gran premi, e altrettante Sprint portate a casa. Marc Márquez, alla vigilia del Gran Premio del Qatar, intravede sia un successo a Losail sia la conferma di essere il più forte della classe regina. Gli esperti Sisal vedono lo spagnolo favoritissimo a 1,85 per trionfare su un tracciato che lo ha visto trionfare, in MotoGP, solo nel 2014 e la scorsa stagione.

L’antagonista maggiore di Marc, visto l’infortunio di Jorge Martín che sarà presente in Qatar ma deciderà solo all’ultimo se partecipare o meno alla gara, rimane Marco Bezzecchi, Aprilia, il quale vuol provare a tenere aperta la chance iridata. Bez, vincente a 2,50, è consapevole che l’impresa appare ai limiti dell’impossibile visto il vantaggio di Márquez ma proverà comunque a rendergli la vita difficile.

Il numero 93 della Ducati dovrà prestare molta attenzione sia ad Ai Ogura, Aprilia Trackhouse, a 7,50, che a Pedro Acosta, vincente a 9,00 su KTM, suo prossimo compagno di scuderia. Decisamente lontano, qualora dovesse decidere di correre, Jorge Martín offerto a 25 sul gradino più alto del podio.