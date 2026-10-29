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Gp della Malesia, Martin riceve l'ok dai medici per correre le prime prove libere

Il pilota dell'Aprilia in lotta con Marc Marquez per il titolo mondiale verrà poi sottoposto ad un ulteriore controllo

Jorge Martin - Ipa
Jorge Martin - Ipa
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29 ottobre 2026 | 11.53
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il pilota della Aprilia Jorge Martin è stato visitato dai medici ed è stato dichiarato idoneo per partecipare alla prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia di MotoGp, in programma nella mattinata di domani, venerdì 30 ottobre, a Sepang.

Il pilota, comunque, verrà poi sottoposto ad una nuova valutazione, per capire come sta e se è in grado di completare il fine settimana visto il polso destro fratturato sabato scorso nella Sprint di Phillip Island. Nella classifica generale, lo spagnolo del team Aprilia Racing è secondo con dieci punti di ritardo dal leader Marc Marquez.

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