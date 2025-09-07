circle x black
MotoGp, oggi si corre a Barcellona: orario, griglia di partenza e dove vedere gara

Si riparte dal successo di Marc Marquez nella sprint race

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
07 settembre 2025 | 08.02
Redazione Adnkronos
Torna la MotoGp con il Gp di Barcellona. Oggi, domenica 7 settembre, il Motomondiale arriva in Catalogna per una gara che potrebbe tirare forse la riga definitiva in ottica corsa al titolo. Il pole position c'è Alex Marquez, ma si riparte sempre dal dominio della Ducati del fratello Marc in gara sprint. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp di Barcellona.

Gp Barcellona, orario

Il Gp di Barcellona di oggi, domenica 7 settembre, inizierà alle 14.

Gp Barcellona, griglia partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Barcellona di oggi, domenica 7 settembre:

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Marc Marquez (Ducati)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Enea Bastianini (KTM)

10. Luca Marini (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12. Marco Bezzecchi (Aprilia)

13. Fermin Aldeguer (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Raul Fernandez (Aprilia)

16. Miguel Oliveira (Yamaha)

17. Joan Mir (Honda)

18. Jorge Martin (Aprilia)

19. Aleix Espargarò (Honda)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Francesco Bagnaia (Ducati)

22. Maverick Vinales (KTM)

23. Lorenzo Savadori (Aprilia)

24. Somkiat Chantra (Honda)

MotoGp, dove vedere Gp Barcellona

Il Gp di Barcellona, in programma oggi sul circuito del Montmelò, verrà trasmesso su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su Tv8, alle 21:30 la gara in differita.

