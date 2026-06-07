Torna la MotoGp. Oggi, domenica 7 giugno, si corre il Gp di Ungheria, ottavo appuntamento della stagione. Marc Marquez su Ducati (vincitore della gara sprint) scatterà davanti a tutti nel Gran Premio, grazie alla pole position conquistata ieri davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini). Poi gli italiani, con Di Giannantonio che partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Ungheria in tv e streaming.

Gp Ungheria, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria, al via oggi alle 14.55:

1 Marc Marquez Ducati

2 Pedro Acosta KTM

3 Fermin Aldeguer Ducati

4 Fabio Di Giannantonio Ducati

5 Francesco Bagnaia Ducati

6 Marco Bezzecchi Aprilia

7 Raul Fernandez Aprilia

8 Jorge Martin Aprilia

9 Luca Marini Honda

10 Ai Ogura Aprilia

11 Diogo Moreira Honda

12 Jack Miller Yamaha

13 Joan Mir Honda

14 Enea Bastianini KTM

15 Fabio Quartararo Yamaha

16 Iker Lecuona Ducati

Gp Ungheria, dove vederlo

Il Gp di Ungheria sarà trasmesso su Sky Sport, sui relativi canali (a cominciare da Sky Sport al 201 e Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e Now.