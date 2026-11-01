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MotoGp, Marc Marquez trionfa in Malesia: ordine di arrivo e come cambia classifica Motomondiale

Il campione spagnolo potrebbe conquistare il decimo titolo mondiale della carriera già in Qatar

Marc Marquez - IPA
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01 novembre 2026 | 09.14
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Marc Marquez c'è, mette il suo sigillo anche a Sepang e vince il Gp della Malesia davanti a Pedro Acosta e a suo fratello Alex Marquez. Il pilota della Ducati domina la gara di oggi, domenica 1 novembre, fin dal primo giro e si proietta così a 399 punti in classifica, +44 su Martin e +67 su Bezzecchi. Il decimo titolo della carriera è ora a un passo e potrebbe essere ufficiale già domenica 8 novembre in Qatar (sul circuito di Lusail dovrebbe conquistare 30 punti più di Martin e 8 più di Bezzecchi). Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Malesia e la classifica piloti aggiornata.

MotoGp Malesia, ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gp della Malesia:

1 Marc Marquez

2 Pedro Acosta

3 Alex Marquez

4 Ai Ogura

5 Enea Bastianini

6 Marco Bezzecchi

7 Luca Marini

8 Fabio Di Giannantonio

9 Brad Binder

10 Franco Morbidelli

11 Fabio Quartararo

12 Alex Rins

13 Francesco Bagnaia

14 Maverick Vinales

15 Iker Lecuona

16 Jack Miller

Motomondiale, come cambia classifica

Ecco la classifica aggiornata dopo il Gp della Malesia:

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 399

2. Jorge Martin (Aprilia Racing) – 355

3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 332

4. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 295

5. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – 278

6. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 265

7. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – 236

8. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 197

9. Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 173

10. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 134

11. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 125

12. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 118

13. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 117

14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 79

15. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 78

16. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 65

17. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 51

18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 33

19. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) – 31

20. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 29

21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) – 18

22. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) – 14

23. Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 11

24. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 6

25. Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) – 5

26. Somkiat Chantra (Honda HRC Castrol) – 3

27. Takaaki Nakagami (Honda HRC Castrol) – 3

28. Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0

29. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0

30. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) – 0

31. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0

32. Aleix Espargaro (Castrol Honda LCR) – 0

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