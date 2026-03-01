circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, Bezzecchi domina in Thailandia: ordine d'arrivo e classifica Mondiale

Il pilota italiano dell'Aprilia ha trionfato nella prima gara della stagione

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
01 marzo 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Thailandia. Oggi, domenica 1 marzo, il pilota italiano dell'Aprilia ha trionfato nella prima gara del Mondiale di MotoGp, dopo essere partito dalla pole position e dominando la gara, disputata sul circuito di Buriram. Dietro di lui si è piazzata la Ktm di Pedro Acosta, vincitore della Sprint di sabato, e l'altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Caduta invece per Marc Marquez, partito in seconda posizione e scivolato come il fratello Alex. Soltanto nono Pecco Bagnaia. Ecco ordine d'arrivo del Gp Thailandia e classifica del Mondiale.

Gp Thailandia, ordine d'arrivo

1 Marco Bezzecchi (Aprilia)

2 Pedro Acosta (KTM)

3 Raul Fernandez (Aprilia)

4 Jorge Martin (Aprilia)

5 Ai Ogura (Aprilia)

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7 Brad Binder (KTM)

8 Franco Morbidelli (Ducati)

9 Francesco Bagnaia (Ducati)

10 Luca Marini (Honda)

11 Johann Zarco (Honda)

12 Enea Bastianini (KTM)

13 Diogo Moreira (Honda)

14 Fabio Quartararo (Yamaha)

15 Alex Rins (Yamaha)

16 Maverick Vinales (KTM)

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18 Jack Miller (Yamaha)

19 Michele Pirro (Ducati)

MotoGp, la classifica del Mondiale

1 Pedro Acosta 32

2 Marco Bezzecchi 25

3 Raul Fernandez 23

4 Jorge Martin 18

5 Ai Ogura 17

6 Brad Binder 13

7 Fabio Di Giannantonio 12

8 Marc Marquez 9

9 Franco Morbidelli 8

10 Francesco Bagnaia 8

11 Luca Marini 6

12 Johann Zarco 5

13 Enea Bastianini 4

14 Diogo Moreira 3

15 Joan Mir 3

16 Fabio Quartararo 2

17 Alex Rins 1

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp motogp classifica mondiale motogp ordine arrivo gp thailandia ordine arrivo motogp oggi
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza