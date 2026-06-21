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MotoGp, Marquez trionfa in Repubblica Ceca: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

Il pilota spagnolo vince anche sul circuito di Brno e accorcia su Bezzecchi, leader del Mondiale

Marc Marquez - IPA
Marc Marquez - IPA
21 giugno 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Marc Marquez vince il Gran Premio di Repubblica Ceca di oggi, domenica 21 giugno, e fa 101 vittorie in carriera al termine di una gara impostata in maniera perfetta sul circuito di Brno. Lo spagnolo si tiene dietro a Bagnaia per la prima metà del Gp, poi supera il compagno di squadra della Ducati e vola verso il suo secondo successo consecutivo, dopo quello in Ungheria. Il torinese chiude terzo, passato nel finale anche da Ogura.

Quarto Di Giannantonio, poi Mir e Aldeguer. Martin, nono, guadagna 7 punti su Bezzecchi, che resta leader del Mondiale nonostante l'assenza di oggi per squalifica: il pilota dell'Aprilia comanda con 180 punti, contro i 172 dello spagnolo.

MotoGp Repubblica Ceca, ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gp della Repubblica Ceca di oggi, domenica 21 giugno:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Ai Ogura (Aprilia)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Joan Mir (Honda)

6. Fermin Aldeguer (Ducati)

7. Raul Fernandez (Aprilia)

8. Luca Marini (Honda)

9. Jorge Martin (Aprilia)

10. Enea Bastianini (KTM)

11. Diogo Moreira (Honda)

12. Brad Binder (KTM)

13. Franco Morbidelli (Ducati)

14. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

15. Maverick Vinales (KTM)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Cal Crutchlow (Honda)

Rit. Pedro Acosta (KTM)

Rit. Alex Rins (Yamaha)

MotoGp, classifica piloti aggiornata

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di oggi:

1 - Marco Bezzecchi (Aprilia) - 180 punti

2 - Jorge Martin (Aprilia) - 172 punti

3 - Fabio Di Giannantonio (Ducati) - 157 punti

4 - Marc Marquez (Ducati) - 140 punti

5 - Ai Ogura (Aprilia) - 134 punti

6 - Pedro Acosta (KTM) - 132 punti

7 - Francesco Bagnaia (Ducati) - 127 punti

8 - Raul Fernandez (Aprilia) - 106 punti

9 - Fermin Aldeguer (Ducati) - 76 punti

10 - Alex Marquez (Ducati) - 67 punti

11 - Luca Marini (Honda) - 65 punti

12 - Enea Bastianini (KTM) - 57 punti

13 - Brad Binder (KTM) - 53 punti

14 - Franco Morbidelli (Ducati) - 43 punti

15 - Fabio Quartararo (Yamaha) - 37 punti

16 - Diogo Moreira (Honda) - 36 punti

17 - Johann Zarco (Honda) - 34 punti

18 - Joan Mir (Honda) - 15 punti

19 - Alex Rins (Yamaha) - 12 punti

20 - Jack Miller (Yamaha) - 11 punti

21 - Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 11 punti

22 - Iker Lecuona (Ducati) - 9 punti

23 - Maverick Viñales (KTM) - 7 punti

24 - Augusto Fernandez (Yamaha) - 4 punti

25 - Jonas Folger (KTM) - 0 punti

26 - Michele Pirro (Ducati) - 0 punti

27 - Cal Crutchlow (Honda) - 0 punti

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MotoGp Gp Repubblica Ceca MotoGp oggi classifica piloti MotoGp ordine arrivo Gp Repubblica Ceca
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