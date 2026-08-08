Il pilota spagnolo allunga in vetta su Ogura, primo inseguitore
Jorge Martin domina la gara sprint della MotoGp a Silverstone e - dopo la pole record agguantata in mattinata - si conferma il pilota da battere sul circuito britannico. Lo spagnolo chiude la gara corta di oggi, sabato 8 agosto, davanti ad Ai Ogura e porta il suo vantaggio in classifica sul giapponese a +17 punti (220 vs 203). Completa il podio Marco Bezzecchi, per la tripletta Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi Di Giannantonio, Acosta, Mir, Morbidelli e Marc Marquez. Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint e come cambia la classifica piloti.
Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint di oggi:
1. Jorge Martin – Aprilia
2. Ai Ogura – Aprilia
3. Marco Bezzecchi – Aprilia
4. Alex Marquez – Ducati
5. Fabio Di Giannantonio – Ducati
6. Pedro Acosta – KTM
7. Joan Mir – Honda
8. Franco Morbidelli – Ducati
9. Marc Marquez – Ducati
10. Diogo Moreira – Honda
11. Brad Binder – KTM
12. Luca Marini – Honda
13. Jack Miller – Yamaha
14. Fabio Quartararo – Yamaha
15. Enea Bastianini – KTM
16. Alex Rins – Yamaha
17. Francesco Bagnaia – Ducati
18. Pol Espargaro – KTM
19. Augusto Fernandez – Yamaha
20. Toprak Razgatlioglu – Yamaha
RIT. Raul Fernandez – Aprilia
RIT. Cal Crutchlow – Honda
RIT. Iker Lecuona – Ducati
Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint di Silverstone:
1. Jorge Martin (Aprilia Racing) – 220
2. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) – 203
3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 193
4. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 191
5. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 189
6. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – 159
7. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 152
8. Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 143
9. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 93
10. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 79
11. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 76
12. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) – 76
13. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 64
14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 55
15. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) – 48
16. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 48
17. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) – 34
18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 29
19. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 21
20. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) – 19
21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) – 12
22. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) – 10
23. Iker Lecuona (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 9
24. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) – 5
25. Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) – 0
26. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 0
27. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) – 0
28. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) – 0
29. Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) – 0