circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti

Lo spagnolo trionfa al Balaton Park ed è sempre più leader

Marc Marquez - Fotogramma/IPA
Marc Marquez - Fotogramma/IPA
24 agosto 2025 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l'ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp.

MotoGp, ordine arrivo Gp Ungheria

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto:

1) M. Marquez 42’37.681

2) P. Acosta +4.314

3) M. Bezzecchi +7.488

4) J. Martin +11.069

5) L. Marini +11.904

6) F. Morbidelli +12.608

7) B. Binder +12.902

8) P. Espargarò +14.015

9) F. Bagnaia +14.854

10) F. Quartararo +15.473

11) A. Ogura +18.112

12) M. Oliveira +19.021

13) A. Rins +22.861

14) A. Marquez +25.938

15) F. Di Giannantonio +26.262

16) F. Aldeguer +55.239

RIT J. Zarco

RIT J. Miller

RIT R.Fernandez

RIT J. Mir

RIT E. Bastianini

MotoGp, nuova classifica piloti

Ecco la nuova classifica piloti del Motomondiale, dopo il Gp d'Ungheria:

1) Marc Marquez 455 punti

2) Alex Marquez 280

3) Pecco Bagnaia 228

4) Marco Bezzecchi 197

5) Pedro Acosta 164

6) Franco Morbidelli 161

7) Fabio Di Giannantonio 154

8) Fermin Aldeguer 126

9) Johann Zarco 114

10) Fabio Quartararo 109

11) Brad Binder 91

12) Raul Fernandez 73

13) Luca Marini 72

14) Maverick Vinales 69

15) Enea Bastianini 63

16) Ai Ogura 58

17) Jack Miller 52

18) Joan Mir 46

19) Alex Rins 45

20) Jorge Martin 23

21) Pol Espargaro 16

22) Takaaki Nakagami 10

23) Miguel Oliveira 10

24) Lorenzo Savadori 8

25) Augusto Fernandez 6

26) Somkiat Chantra 1

27) Aleix Espargaro 0

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MotoGp MotoGp Ungheria classifica piloti MotoGp ordine arrivo MotoGp Ungheria
Vedi anche
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza