MotoGp Ungheria, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in tv e streaming

Sul circuito di Balaton Park si corre per portare a casa i primi punti del weekend ungherese

Pecco Bagnaia - Fotogramma/IPA
Pecco Bagnaia - Fotogramma/IPA
23 agosto 2025 | 08.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la MotoGp con le qualifiche e la gara sprint del Gp d'Ungheria. Oggi, sabato 23 agosto, spazio alla gara veloce per assegnare i primi punti del weekend sul circuito di Balaton Park. Si riparte dalla vittoria di Marc Marquez in Austria: lo spagnolo è il dominatore incontrastato della classifica piloti con 418 punti (insegue Alex Marquez a 276, poi Bagnaia a quota 221). Ecco il programma di oggi e dove vedere qualifiche e sprint race in tv e streaming .

MotoGp Ungheria, programma oggi

Ecco il programma di oggi, sabato 23 agosto, del Gp d'Ungheria:

Ore 10.05: MotoGp - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGp - qualifiche

Ore 14.55: MotoGp - Sprint

MotoGp Ungheria, dove vedere qualifiche e gara sprint

Tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria saranno visibili su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGp (canale 208), ma anche in streaming su Sky Go e Now. Prove, qualifiche e gara sprint di sabato saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre la gara di domenica 24 agosto sarà visibile su Tv8 in chiaro solo in differita (alle 17).

