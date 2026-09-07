"È dura, chi ha fatto il calendario delle partite magari è italiano". Così, al microfono di Sky Sport, l'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, alla vigilia del match contro l'Inter, valido per la prima giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico portoghese è alle prese con diverse assenze a centrocampo con Bernardo Silva, Arda Guler e Camavinga squalificati. "Siamo sempre 11 contro 11 anche se abbiamo tre squalificati", sottolinea l'atteso ex che 16 anni fa conquistò la Champions sulla panchina nerazzurra, proprio al Santiago Bernabeu, teatro della sfida di domani. "In questo momento è il mio stadio perché lavoro per il Real Madrid ma anche per il 22 maggio 2010, vediamo poi domani. Ogni partita è importante per noi ma anche per l'Inter, sono 8 partite, spero di ritrovare l'Inter più avanti nella competizione".

Mourinho parla poi degli avversari e del suo ex giocatore Cristian Chivu. "Una grandissima squadra, da 6 anni, da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, ha sempre lo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stessi giocatori, può giocare ad occhi chiusi, ha maturità e qualità ma anche fisicità. L'unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions. Con Chivu ho avuto tanti contatti quando era allenatore della Primavera, siamo stati diverse volte insieme e lì ho capito la sua passione. Trovo altri ex calciatori che sono allenatori ma nei quali non trovo quell'empatia per un mestiere difficile".