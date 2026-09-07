circle x black
Cerca nel sito
 

Mourinho: "Chi ha fatto il calendario è italiano, sorpreso che Inter non abbia vinto Champions negli ultimi anni"

Il tecnico del Real Madrid, atteso ex, parla alla vigilia della sfida con i nerazzurri in Champions League

José Mourinho - Ipa/Fotogramma
José Mourinho - Ipa/Fotogramma
07 settembre 2026 | 14.01
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"È dura, chi ha fatto il calendario delle partite magari è italiano". Così, al microfono di Sky Sport, l'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, alla vigilia del match contro l'Inter, valido per la prima giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico portoghese è alle prese con diverse assenze a centrocampo con Bernardo Silva, Arda Guler e Camavinga squalificati. "Siamo sempre 11 contro 11 anche se abbiamo tre squalificati", sottolinea l'atteso ex che 16 anni fa conquistò la Champions sulla panchina nerazzurra, proprio al Santiago Bernabeu, teatro della sfida di domani. "In questo momento è il mio stadio perché lavoro per il Real Madrid ma anche per il 22 maggio 2010, vediamo poi domani. Ogni partita è importante per noi ma anche per l'Inter, sono 8 partite, spero di ritrovare l'Inter più avanti nella competizione".

Mourinho parla poi degli avversari e del suo ex giocatore Cristian Chivu. "Una grandissima squadra, da 6 anni, da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, ha sempre lo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stessi giocatori, può giocare ad occhi chiusi, ha maturità e qualità ma anche fisicità. L'unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions. Con Chivu ho avuto tanti contatti quando era allenatore della Primavera, siamo stati diverse volte insieme e lì ho capito la sua passione. Trovo altri ex calciatori che sono allenatori ma nei quali non trovo quell'empatia per un mestiere difficile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mourinho josé mourinho inter real madrid champions Mourinho punge l'Inter
Vedi anche
Venezia 83, Greta Scarano sul red carpet con il segno rosso contro la violenza sulle donne
Venezia 83, a Lino Banfi la Medaglia della Camera dei Deputati - Video
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"
A Cernobbio prove di campo largo: Schlein e Bonelli 'a tu per tu' - Video
Susan Sarandon, Luca Marinelli e Alicia Vikander a Venezia 83: l'arrivo al Lido per 'The Echo Chamber'


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza