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Musetti-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'argentino nel terzo turno degli Internazionali d'Italia

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
10 maggio 2026 | 07.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Francisco Cerundolo - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard al secondo turno del torneo 'di casa', mentre Cerundolo ha superato il cileno Alejandro Tabilo.

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Musetti-Cerundolo, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Cerundolo è in programma oggi, domenica 10 maggio, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con il parziale fermo sul 2-2. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato Cerundolo, che si è imposto in due set nei playoff di Coppa Davis.

Musetti-Cerundolo, dove vederla in tv

Musetti-Cerundolo sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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