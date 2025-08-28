circle x black
Musetti-Goffin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista italiano sfida il belga nel secondo turno degli Us Open

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2025 | 07.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti protagonista agli Us Open 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, giovedì 28 agosto, il belga David Goffin, numero 80 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner. All'esordio a New York Musetti, reduce da eliminazioni al primo turno prima a Wimbledon e poi a Cincinnati, ha battuto in rimonta in quattro set il francese Giovanni Mpetshi Perricard, mentre Goffin ha superato il francese Quentin Halys.

Musetti-Goffin, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Goffin è in programma oggi, giovedì 28 agosto, alle 17 ore italiana, essendo il primo match della sessione diurna sul Louis Armstrong Stadium. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Musetti che conduce con un parziale di 3-1. A vincere l'ultimo incontro però è stato proprio Goffin, che si è imposto in tre set nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai dello scorso anno.

Musetti-Goffin, dove vederla in tv

Musetti-Goffin, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

