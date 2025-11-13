circle x black
Musetti: "Non giocherò la Coppa Davis, decisione presa con Volandri"

L'azzurro ha chiarito, dopo il match perso alle Atp Finals contro Alcaraz, che non ci sarà a Bologna

13 novembre 2025 | 23.07
Redazione Adnkronos
“Vista la mia condizione fisica e la mia situazione fuori dal campo, anche familiare (è in arrivo il suo secondo figlio), ho parlato con Volandri e non giocherò la Coppa Davis. C’è dispiacere, purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”. Lorenzo Musetti ha annunciato così, al termine del match perso contro Carlos Alcaraz alle Atp Finals, la sua rinuncia alla Coppa Davis.

Musetti ha commentato poi il match di oggi: “La stanchezza fisica c’era, sapevo che era difficile smaltire le battaglie delle ultime settimane in un giorno. Sapevo che oggi dovevo fare un miracolo. Nel secondo set sono crollato un po’ più in fretta, mentre nel primo servivo molto bene”.

