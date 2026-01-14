circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli-Parma, annullato il gol di McTominay: cos'è successo al Maradona

Episodio da moviola nel recupero della 16esima giornata di Serie A

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
14 gennaio 2026 | 19.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gol annullato al Napoli nel primo tempo della sfida con il Parma, valida per il recupero della 16esima giornata di Serie A. Oggi, mercoledì 14 gennaio, Scott McTominay aveva portato in vantaggio gli azzurri all'inizio del primo tempo, ma, dopo il richiamo del Var, la rete è stata annullata. Ma cos'è successo al Maradona?

Succede tutto all'11'. Mazzocchi sfonda sulla destra e mette al centro un bel cross che trova una sfortunata deviazione di un difensore del Parma. La palla termina sul palo e rimbalza tra i piedi di McTominay, che in mischia firma il vantaggio azzurro. La gioia dei tifosi partenopei però è spezzata in gola. Il Var richiama l'arbitro Fabbri, che dopo qualche secondo annulla il gol per fuorigioco.

A essere irregolare non è la posizione di McTominay, ma quella di Mazzocchi a inizio azione. Al momento del passaggio in profondità infatti, l'esterno azzurro è partito con una spalla (anche qualcosa in meno) oltre l'ultimo difensore del Parma, una situazione che ha portato quindi all'annullamento del gol del centrocampista scozzese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli parma napoli parma gol annullato mctominay mctominay mctominay gol napoli parma
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza