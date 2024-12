Napoli-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il ko del Maradona contro la Lazio, oggi sabato 14 dicembre, il Napoli di Antonio Conte affronta l’Udinese al Bluenergy Stadium. Gli azzurri sono al momento secondi in classifica con 32 punti, a –2 dall’Atalanta capolista. I bianconeri, reduci dal successo per 2-1 contro il Monza, sono invece noni a quota 20.

Udinese-Napoli, probabili formazioni

Il grande assente tra gli uomini di Conte è Kvaratskhelia, fermato da infortunio, mentre Runjaic ha perso Zarraga e ragiona su un ritorno alla difesa a 3. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 18:

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Zemura; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Udinese-Napoli, orario e dove vederla

Udinese-Napoli inizierà alle 18 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento anche a “Zona Dazn”, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.