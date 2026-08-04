Nasce la 'Tiber Skiff', la prima regata internazionale di canottaggio sul Tevere

Sono aperte le iscrizioni alla Tiber Skiff, la prima regata internazionale di canottaggio sul Tevere. L’evento sarà il cuore sportivo di 'We Can Blu it! 2026', manifestazione dell’associazione 'piùblu', dedicata al rapporto tra sport, ambiente e salute: dal 25 al 27 settembre il Tevere diventerà un grande spazio di sport, educazione ambientale e partecipazione civica. Giunta alla sua terza edizione, 'We Can Blu It!' cresce e, si legge in una nota, in collaborazione con la Federazione Italiana di Canottaggio, l’As Luiss, e con Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, come main partner, sceglie il fiume che ha dato origine a Roma come protagonista, grazie al patrocinio del ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, Regione Lazio, di Roma Capitale, assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, del Coni, della Federazione Italiana Canoa e Kayak, del WWF e della Fondazione Marevivo. Adnkronos sarà media partner dell’evento. Tra i diversi sponsor tecnici che collaborano all’iniziativa risultano Filippi Boats, azienda leader mondiale nella progettazione e costruzione di barche da canottaggio olimpiche, del Six Senses Roma, di Dott, azienda europea di micromobilità urbana e di Segafredo.

La 'Tiber Skiff' rappresenta la principale novità sportiva dell'edizione 2026. Per la regata internazionale, ispirata alla celebre 'Silver Skiff' di Torino, arriveranno nella Capitale atleti provenienti da tutto il mondo, trasformando, il 26 settembre, il Tevere in una vera arena internazionale di canottaggio. Per tre giorni il tratto compreso tra Ponte Milvio e Ponte Sant’Angelo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove sport, sostenibilità ambientale, divulgazione scientifica e partecipazione civica dialogheranno attraverso un programma di eventi, competizioni, laboratori e attività esperienziali. L'obiettivo è restituire centralità al Tevere, riportando cittadini, studenti, sportivi, turisti, istituzioni e aziende a vivere il fiume come bene comune, patrimonio ambientale e di biodiversità e luogo di incontro tra comunità diverse.

L'Almaviva Blu Race, in programma il 27 settembre, sarà un’altra gara della 'We Can Blu It! 2026', manifestazione che propone un ricco programma di attività: dalle competizioni di canoa e kayak, con prove aperte al pubblico, a iniziative inclusive realizzate con il coinvolgimento del movimento Special Olympics. Promossa da piùblu, associazione impegnata nella tutela dei fiumi e degli ecosistemi acquatici, 'We Can Blu IT!' prevede un articolato programma di azioni ambientali che coinvolgeranno cittadini, scuole, università e associazioni territoriali. Sono previsti clean up partecipati lungo il Tevere, attività di recupero e valorizzazione delle discese al fiume, monitoraggi ambientali e momenti di divulgazione dedicati alla qualità delle acque e alle conseguenze delle micro plastiche con Isde, i medici per l’ambiente. Sulle banchine nascerà inoltre un villaggio esperienziale aperto alla città con laboratori, attività educative, incontri con ricercatori e divulgatori, uno spazio dedicato alle scuole e alle università, aree sportive e un main stage che ospiterà talk, premiazioni, spettacoli e momenti di confronto sul futuro dei fiumi e delle città, grazie anche alla partecipazione di Wwf, Marevivo, Greenpeace, Retake Roma, Fai, Legambiente, Lipu, Plastic Free, Evera Clean Up e Ostia Clean Up e Tevere Day. Tra gli appuntamenti centrali della manifestazione anche il 'bluetalk', un momento di confronto dedicato al rapporto tra ambiente, salute e rigenerazione urbana che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca scientifica.